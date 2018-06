Cochem (AFP) Auf einer Landstraße bei Laubach in der Eifel ist am Mittwochabend ein Auto in eine Gruppe von Bundeswehrsoldaten gefahren. Die 17 Mann starke Marschkolonne war auf der rechten Fahrbahnseite unterwegs, als ein 42-Jähriger mit seinem Wagen von hinten in die Gruppe raste, wie die Polizei aus Cochem mitteilte. Sechs Soldaten wurden dabei angefahren und verletz, zwei von ihnen schwer. Die beiden wurden in das Koblenzer Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Der Autofahrer selbst blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt.

