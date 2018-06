Gotha (AFP) Eine Spinne hat einen Polizeieinsatz in einer Bank in Thüringen ausgelöst. Das Krabbeltier hatte sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Bank in Wutha-Farnroda vor den Alarmmelder gesetzt und dadurch offensichtlich das Warngerät ausgelöst, wie eine Polizeisprecherin in Gotha sagte. Vier Polizeibeamte fuhren mit Blaulicht zur Bank und suchten dort gemeinsam mit einem aus dem Bett geklingelten Bankangestellten nach Einbruchsspuren. Sie fanden keine Indizien für einen Straftat - wohl aber die Spinne.

