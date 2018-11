Athen (dpa) - Die Reform der europäischen Datenschutzregeln steht im Mittelpunkt eines Treffens der EU-Justizminister heute in Athen. Die Minister wollen über weitere Details des komplizierten Vorhabens wie etwa die Datenweitergabe an Nicht-EU-Staaten beraten. Die Reform soll die Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen. Sie sieht mehr Schutz der Verbraucher und ihrer Daten gegenüber großen Internetkonzernen wie Facebook, Google und Co vor. Bei dem informellen Treffen werden keine Entscheidungen erwartet.

