Itzehoe (dpa) - Der Windanlagen-Finanzierer Prokon hält Zehntausende Kapitalanleger und rund 1300 Arbeitnehmer in Atem. Gestern meldete das Unternehmen Insolvenz an. Heute erhoffen sich Anleger und Beschäftigte Auskunft über das weitere Vorgehen. Am Nachmittag ist auf dem Prokon-Firmengelände eine Pressekonferenz geplant. Der Insolvenzverwalter hat bereits angekündigt, dass der Geschäftsbetrieb zunächst ohne Einschränkungen weiterläuft. Löhne und Gehälter könnten drei Monate lang aus dem Insolvenzgeld finanziert werden.

