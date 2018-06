Maranello (SID) - Ferrari sucht knapp zwei Monate vor dem Start in die Formel-1-Weltmeisterschaft 2014 einen Namen für seine "rote Göttin". Fast eine Million Fans gaben beim öffentlichen Internet-Referendum des Rennstalls ihr Voting für die Benennung des Autos ab, mit dem die beiden früheren Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) und Kimi Räikkönen (Finnland) den viermaligen Champion Sebastian Vettel jagen sollen.

Noch bis Freitag (12.30 Uhr) sind die Anhänger der Scuderia aufgefordert, über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter sowie auf der Homepage von Ferrari ihre Stimme abzugeben. Ferrari stellt fünf Bezeichnungen zur Auswahl, zwei liegen bei den Fans bislang vorne: F14 T und F166 Turbo.

2013 saß Alonso am Steuer des Ferrari F138 - die Bezeichnung des Autos setzte sich aus der Kombination der Jahreszahl und der Anzahl der Zylinder zusammen, um den V8-Motoren in ihrer letzten Saison die Ehre zu erweisen. In diesem Jahr kommen in der Formel 1 V6-Turbomotoren zum Einsatz.

Der neue Ferrari wird ab dem 28. Januar im spanischen Jerez getestet. Als erster Ferrari-Pilot wird dort Kimi Räikkönen seine Runden drehen.