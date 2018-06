Wien (SID) - Der frühere Bundesliga-Trainer und -Profi Josef Hickersberger muss eine Sperre durch den Fußball-Weltverband FIFA fürchten. Weil der Österreicher 2010 in Bahrain als Teamchef der Nationalmannschaft zurücktrat, soll Hickersberger laut einer von der FIFA als berechtigt angesehene Forderung seines ehemaligen Arbeitgebers über mehr als 90.000 Euro als Entschädigung zahlen.

Der 65-Jährige, der seine damalige Demission vor dem Golf Cup im Jemen mit Sicherheitsbedenken begründet hatte, lehnt allerdings jegliche Zahlungen an die Bahrainer ab und rechnet mit einem Tätigkeitsverbot als Coach ein.

Hickersbergers Angaben zufolge sei der Vertrag mit Bahrains Verband vor vier Jahren nach nur sechs Monaten einvernehmlich aufgelöst worden. Nach einem Führungswechsel allerdings klagte die neue Spitze von Hickersbergers Ex-Arbeitgeber bei der FIFA.

"Ich gehe davon aus, dass ich ein, zwei Jahre gesperrt werde", sagte Österreichs zweimaliger Teamchef am Donnerstag: "In diesem Fall wäre das schon lebenslänglich." Seit seinem Abschied aus Bahrain arbeitet "Hicke", der in der Bundesliga für Kickers Offenbach und Fortuna Düsseldorf spielte und später auch auf der Fortuna-Bank saß, für den Spitzenklub Al Wahda in den Vereinigten Arabischen Emiraten.