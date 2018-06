Frankfurt/Main (SID) - Der von DFL-Boss Christian Seifert bereits am Dienstag verkündete Rekordumsatz der Fußball-Bundesliga soll bei knapp 2,2 Milliarden Euro liegen. Das berichtet der kicker. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte beim Neujahrsempfang erklärt, dass die Liga in der Saison 2012/13 zum neunten Mal in Folge einen Umsatzrekord aufgestellt hat. Zusammen mit der 2. Liga soll sich der Rekordumsatz auf 2,6 Milliarden Euro belaufen.

Die genauen Zahlen will Seifert aber erst bei der Vorstellung des Bundesliga-Reports am kommenden Dienstag auf den Tisch legen. In der Spielzeit 2011/12 hatten die Bundesligisten einen Umsatz in Höhe von 2,08 Milliarden Euro erzielt.