Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will während der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien auch nachts Live-Übertragungen auf Großbildleinwänden in deutschen Städten ermöglichen. Es gebe hier ein großes Interesse am gemeinschaftlichen Fußballgucken. Da könne es auch mal Ausnahmen vom Lärmschutz geben, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Es werde jetzt eine Verordnung erarbeitet. Bei der WM beginnen knapp die Hälfte der Begegnungen erst um 22 Uhr deutscher Zeit oder später.

