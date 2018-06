Levante (dpa) - Dank vier Torvorlagen von Lionel Messi und eines Hattricks von Cristian Tello kann der FC Barcelona mit dem Einzug ins Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals planen. Die Katalanen gewannen das Viertelfinal-Hinspiel bei UD Levante mit 4:1 (0:1).

Nachdem die Gastgeber überraschend durch Nabil El Zhar (31. Minute) in Führung gegangen waren, drehte das Starensemble nach der Pause auf: Das Eigentor zum 1:1 durch Juanfran (54.) leitete Messi ebenso ein wie die drei Treffer von Tello (60./81./86.). Das Rückspiel in der Copa del Rey steigt am 29. Januar in Barcelona.