Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig um den Einsatz von Offensivspieler Aaron Hunt (27). "Aaron ist noch stark angeschlagen und nimmt wegen seiner Angina Antibiotika. Es wird eng bis zum Wochenende. Wir müssen jetzt von Nacht zu Nacht denken", sagte Werder-Trainer Robin Dutt vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Während Kapitän Clemens Fritz (Leistenprobleme) definitiv ausfallen wird, kehrt Hunt frühestens am Freitag ins Training der Grün-Weißen zurück.

Einen vorzeitigen Abgang des Ex-Nationalspielers, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, schließen die Werder-Verantwortlichen weiterhin aus. "Wir führen Gespräche und haben einen engen Draht. Diese Saison wird er auf jeden Fall hier zu Ende spielen", sagte Werder-Geschäftsführer Thomas Eichin.

Trotz der Verletzungssorgen peilt Dutt gegen das Liga-Schlusslicht einen Sieg an. "Wir wollen und wir müssen auch in unserer Situation gewinnen", sagte der Werder-Coach, der am Freitag seinen 49. Geburtstag feiert. Das Ergebnis stehe dabei aber "eindeutig vor dem wie".

Die Bremer liegen mit 19 Punkten auf dem elften Rang. Ziel in der Rückrunde ist die 40-Punkte-Marke. "Es wäre gut, wenn wir ein paar Zähler mehr holen als in der Hinrunde", sagte Eichin.