Mönchengladbach (SID) - Welt- und Europameister Günter Netzer traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) den ganz großen Wurf zu. "Wir haben wahrscheinlich den besten Kader aller Zeiten. Er hat eine qualitative Dichte, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Wir haben einen großartigen Trainer und tolle Individualisten. Die Mannschaft ist absolut in der Lage, Weltmeister zu werden", sagte der 69-Jährige im Interview mit der Rheinischen Post.

Gastgeber Brasilien und Titelverteidiger Spanien gehören für Netzer ebenfalls zum Kreis der Favoriten. "Auch die Italiener muss man dazu zählen. Die sind immer in der Lage, etwas Besonderes zu schaffen. Ob Argentinien so weit ist, den Titel zu holen, weiß ich nicht. Aber sicherlich darf man ein Team, in dem Messi spielt, nicht außer Acht lassen", sagte Netzer.