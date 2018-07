Lemgo (SID) - Handball-Welt- und Europameister Florian Kehrmann wird im Sommer seine Karriere beenden. Wie sein Klub TBV Lemgo am Donnerstag mitteilte, wird das Abschiedsspiel für den 36 Jahre alten Rechtsaußen am 25. Mai in der Lipperlandhalle stattfinden.

Kehrmann spielt seit 1999 in Lemgo und wurde mit den Ostwestfalen 2003 deutscher Meister. Mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) holte Kehrmann 2004 EM-Gold und Olympia-Silber sowie 2007 den WM-Titel im eigenen Land. In 223 Länderspielen erzielte er 820 Tore.