Hamburg (dpa) - Im Vorbeigehen Treuepunkte sammeln oder Sonderangebote erhalten: Das Hamburger Start-up Yoints will auf der Basis von Apples iBeacon-Technik ein neues Bonus-System für Smartphones in Deutschland auf den Markt bringen.

Yoints habe die Technologie der Drogerie-Kette Budnikowsky sowie anderen Händlern vorgestellt und befinde sich in Gesprächen, sagte Yoints-Manager Sarik Weber am Mittwoch in Hamburg. Das Unternehmen hofft, die Technologie, die auch auf der CeBIT in Hannover gezeigt wird, zum Sommer bei mehreren Händlern zu installieren.

In Verbindung mit einer Smartphone-App hätten sogenannte iBeacons ein gewaltiges Potenzial, sagte Weber. Nähert sich ein aktiviertes Smartphone dem iBeacon etwa in einem Laden, erhält das Telefon Informationen etwa über aktuelle Sonderangebote oder Bonus-Punkte. "Dem Einzelhandel eröffnen sich dadurch zahlreiche neue Wege zur wirtschaftlich sinnvollen Kundenansprache", sagte Weber.

Die iBeacons sind kleine Funksender, etwas größer als eine Streicholzschachtel, die über den neuen Bluetooth-Standard 4.0 Informationen an mobile Geräte senden. Bislang setzt Apple die Technik in seinen Apple Stores in den USA ein, auch die Handelskette Macy's nutzt iBeacons seit Kurzem in seinen Flaggschiff-Läden in New York und San Francisco. Der Bezahldienst PayPal kündigte eigene Beacon-Geräte auf ähnlicher technischer Basis an.

Yoints produziert die in Deutschland eingesetzte Hardware selbst. Bluetooth 4.0 gilt als besonders stromsparend, und anders als NFC funktioniert das Funk-Format auch bei etwas größeren Entfernungen.