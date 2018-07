Rom (AFP) Die italienische Justiz hat Ermittlungen gegen Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi sowie dutzende weitere Verdächtige wegen Zeugenbeeinflussung im sogenannten Rubygate-Prozess eingeleitet. Neben Berlusconi ermittelt die Justiz gegen Anwälte des ehemaligen Ministerpräsidenten sowie mehrere junge Frauen, wie der Staatsanwalt von Mailand, Edmondo Bruti Liberati, am Donnerstag mitteilte. Demnach zielt die Untersuchung auf insgesamt 45 Verdächtige. Ein Gericht in Mailand hatte Berlusconi in dem ursprünglichen Prozess Ende Juni wegen Prostitution Minderjähriger und Amtsmissbrauchs in erster Instanz zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.