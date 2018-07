Meseberg (dpa) - Die Bundesregierung will das umstrittene Rentenpaket am nächsten Mittwoch auf den Weg bringen. Arbeitsministerin Andrea Nahles habe für ihre Pläne die Unterstützung des Kabinetts, sagte Kanzlerin Angela Merkel nach der Klausur in Schloss Meseberg. Zu dem milliardenschweren Rentenpaket gehören unter anderem die abschlagfreie Rente ab 63 für langjährig Versicherte und die verbesserte Mütterrente. Vizekanzler Sigmar Gabriel wies den Vorwurf zurück, mit den schwarz-roten Rentenplänen würden die Alten die Jungen abkassieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.