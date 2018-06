Seoul (AFP) Drei Tage nach seiner Entführung in der libyschen Hauptstadt Tripolis ist ein südkoreanischer Handelsbeamter befreit worden. Das Libysche Außenministerium bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte aus Südkorea. Der seit 2012 in Tripolis als Leiter der koreanischen Organisation zur Förderung von Handel und Investitionen (KOTRA) tätige Mann wurde nach offiziellen Angaben von libyschen Sicherheitskräften unversehrt befreit. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete hingegen unter Berufung auf Regierungskreise, er sei von später verhafteten Milizen befreit worden und werde nun in die Obhut der südkoreanischen Botschaft gegeben.

