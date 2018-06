Portimao (SID) - Der frühere Formel-1-Fahrer Witali Petrow (29) hat am Donnerstag im portugiesischen Portimao seinen ersten DTM-Test für Mercedes absolviert. Der Test fand genau 100 Tage vor dem Auftakt der neuen DTM-Saison am 4. Mai in Hockenheim statt.

Bereits im vergangenen Jahr sammelte der 29 Jahre alte Russe erste DTM-Erfahrungen: Petrow fuhr im Sommer 2013 sowohl beim Moskauer Stadtrennen rund um den Roten Platz als auch beim DTM-Debüt auf dem Moscow Raceway ein DTM-Renntaxi von Mercedes.

Petrow wurde in der Saison 2009 Vizemeister in der GP2 und stieg im Jahr darauf mit Renault in die Formel 1 auf. Dort startete er zwischen 2010 und 2012 bei 57 Grands Prix für Renault, Lotus und Caterham. In seinen drei Jahren in der Königsklasse sammelte Petrow insgesamt 64 WM-Punkte.