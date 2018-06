Köln (SID) - Mit drei Athleten aus dem Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Sotschi reist der Deutsche Skiverband (DSV) zu den nordischen Weltmeisterschaften der Junioren und U23 in Val di Fiemme vom 27. Januar bis 3. Februar. Kurz vor Beginn der Winterspiele geht Skilangläuferin Lucia Anger (SC Oberstdorf) bei den U23-Wettkämpfen in Italien an den Start, ihre Vereinskolleginnen Katharina Althaus und Gianina Ernst kämpfen im Junioren-Skispringen um Medaillen.

Insgesamt nominierte der DSV 36 Athleten für die Titelkämpfe im Fleimstal, darunter acht Skilangläufer in der U23-Klasse, in der es keine Sprung- und Kombinations-Wettkämpfe gibt.