Klagenfurt (dpa) - Der vor zwei Wochen schwer gestürzte Skispringer Thomas Morgenstern will bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi starten. Er habe sich seither gut erholt, sagte der 27 Jahre alte Österreicher. Er wolle seine Karriere nicht mit einem Sturz beenden. Morgenstern möchte sich mit seinem Trainer Heinz Kuttin Schritt für Schritt auf Olympia vorbereiten. Der dreimalige Olympiasieger war am 10. Januar beim Training zum Skiflug-Weltcup am Kulm schwer gestürzt.

