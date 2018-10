Warschau (AFP) Gegen den letzten Willen von Papst Johannes Paul II. will dessen ehemaliger Privatsekretär Auszüge aus den persönlichen Aufzeichnungen des verstorbenen Kirchenoberhaupts als Buch veröffentlichen, anstatt sie zu verbrennen. Das Buch mit dem Titel "Ich bin ganz in Gottes Hand" erscheine am 5. Februar, kündigte der Verlag Znak am Mittwoch an. Der inzwischen zum Erzbischof von Krakau aufgestiegene Autor Stanislaw Dziwisz erklärte, er habe einige der Tagebucheinträge aus den Jahren 1962 bis 2003 nicht zerstören, sondern für die Nachwelt erhalten wollen.

