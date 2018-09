München (dpa) - Der Vater des mutmaßlichen Neonazi-Terroristen Uwe Böhnhardt hat den Opfern des "Nationalsozialistischen Untergrunds" sein Mitgefühl ausgesprochen.

Er wolle persönlich sagen, "dass mir das unendlich leid tut, was da passiert ist", sagte Jürgen Böhnhardt am Donnerstag im NSU-Prozess in München. Er wolle sein "Beileid ausdrücken den Leuten, die Opfer geworden sind von den Uwes" - und sich bedanken, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen, beschimpft oder erpresst worden sei. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werden zehn Morde an Geschäftsleuten ausländischer Herkunft und einer Polizistin zur Last gelegt.

