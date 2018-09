Hamburg (dpa) - Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd und ihr chilenischer Konkurrent CSAV wollen ihr Containergeschäft zusammenlegen. Beide Seiten unterzeichneten ein sogenanntes Memorandum of Understanding, teilt Hapag-Lloyd mit. Die Gespräche gingen jetzt in die nächste Phase. Die Absichtserklärung habe keine bindende Wirkung. Es folge zunächst eine Risikoprüfung, an deren Ende ein verbindlicher Vertrag stehen könne. Es wäre die größte Fusion in der internationalen Schifffahrt seit Jahren.

