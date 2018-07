Belchatow (SID) - Volleyball-Pokalsieger Generali Haching ist im Viertelfinale des CEV-Pokals ausgeschieden. Der Bundesligist verlor am Donnerstag das Rückspiel bei Skra Belchatow mit 2:3 (21:25, 19:25, 25:22, 25:22, 26:28). Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Mihai Paduretu 0:3 gegen die Polen verloren.

Belchatow trifft in der Challenge Round, in der die Absteiger aus der Champions League in den Wettbewerb einsteigen, auf den Bundesligisten VfB Friedrichshafen. Der TV Bühl spielt gegen Paris Volley.