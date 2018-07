Rom (SID) - Der Tod des ehemaligen italienischen Volleyball-Nationalspielers Vigor Bovolenta hat für zwei behandelnde Ärzte ein juristisches Nachspiel. Medienberichten zufolge müssen sich die Mediziner der fahrlässigen Tötung verantworten.

Bovolenta war am 24. März 2012 während eines Meisterschaftsspiels der zweiten italienischen Liga einer Herzrhythmusstörung erlegen. Die Obduktion ergab, dass der 37-Jährige an einer chronischen Herzkrankheit litt, die von den Ärzten nicht bemerkt worden war.

Der 2,02 m große Bovolenta hatte in seiner 21-jährigen Volleyball-Karriere 553 Spiele in der ersten Liga bestritten. 1995 debütierte er in der Nationalmannschaft und wurde in jenem Jahr Europameister. 1996 gewann er mit Italien bei den Olympischen Spielen in Atlanta Silber.