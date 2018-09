Köln (SID) - Der DOSB nominiert die letzten deutschen Athleten für die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Etwa 165 Namen wird die Mannschaft umfassen. Beginn der Pressekonferenz in Frankfurt/Main ist um 9.00 Uhr.

Bei den Australian Open werden die ersten Finaltickets vergeben. In der Vorschlussrunde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft bei den Frauen Eugenie Bouchard auf Li Na, zudem kommt es zum Duell zwischen Dominika Cibulkova und Agnieszka Radwanska. Bei den Männern spielt Tomas Berdych in der Runde der letzten Vier gegen Stanislas Wawrinka. Spielbeginn in Melbourne ist nicht vor 3.30 Uhr MEZ.

Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg testen beim Weltcup im italienischen Cortina d'Ampezzo für die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Zum Auftakt steht ab 10.15 Uhr der Super-G auf dem Programm.