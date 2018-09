Dubai (AFP) Der Chef der Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, hat ein Ende der Kämpfe zwischen den Aufständischen in Syrien gefordert. Die "Bruderkämpfe" zwischen Dschihadisten und den anderen Rebellen müssten "unverzüglich" aufhören, sagte al-Sawahiri in einer am Donnerstag verbreiteten Audiobotschaft. Darin wandte sich der Extremist an "alle dschihadistischen Gruppen und an alle freien Männer", die darauf hinwirkten, dass die syrische Führung unter Präsident Baschar al-Assad gestürzt werde.

