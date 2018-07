Beirut (AFP) Bei den Kämpfen zwischen rivalisierenden Rebellengruppen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten seit Jahresbeginn rund 1400 Menschen getötet worden. Insgesamt habe es bei den Gefechten seit dem 3. Januar 1395 Tote gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Organisation bezieht ihre Informationen von Ärzten und Aktivisten vor Ort.

