Davos (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat als "beste Lösung" zur Überwindung des Bürgerkriegs in Syrien "freie und demokratische Wahlen" empfohlen. "Es sollte keine ausländische Partei oder Macht an der Stelle des syrischen Volkes entscheiden", sagte Ruhani am Donnerstag vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Die beste Lösung ist das Organisieren freier und demokratischer Wahlen innerhalb Syriens", fügte Ruhani hinzu.

