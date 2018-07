Melbourne (dpa) - Der Schweizer Stanislas Wawrinka hat bei den Australian Open als erster Tennisspieler das Endspiel erreicht. Er setzte sich in Melbourne gegen den Tschechen Tomas Berdych in vier Sätzen durch und steht damit erstmals in seiner Karriere im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft Wawrinka auf den Sieger des Duells zwischen dem Spanier Rafael Nadal und Roger Federer. Es könnte also sogar ein rein schweizerisches Finale geben.

