Genf (AFP) Der UN-Sonderbeauftragte Lakhdar Brahimi ist am Donnerstag mit den Unterhändlern der syrischen Regierung und der Rebellen zusammengekommen. Er traf zunächst die Delegation von Staatschef Baschar al-Assad und danach die Vertreter der Gegenseite. Über den Inhalt der Gespräche, die hinter verschlossenen Türen stattfanden, wurde zunächst nichts bekannt. Somit blieb weiterhin unklar, ob sich die beiden Konfliktparteien am Freitag in Genf zu direkten Verhandlungen an einen Tisch setzen, oder ob sie nur unter Vermittlung der USA und Russlands miteinander in Kontakt treten.

