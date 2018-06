Miami (AFP) Popstar Justin Bieber ist berauscht am Steuer eines Sportwagens festgenommen worden. Zum Zeitpunkt der Festnahme in der Nacht zum Donnerstag habe Bieber mit einem geliehenen Lamborghini an einem illegalen Autorennen in einem Wohngebiet von Miami Beach teilgenommen, teilte die Polizei mit. Unklar war zunächst, ob der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben soll.

