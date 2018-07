Washington (AFP) Eine US-Kommission hat das Ende der massenhaften Telefondaten-Sammlung des Geheimdienstes NSA gefordert. Das Programm sei illegal und bringe im Kampf gegen den Terrorismus keinen Mehrwert, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Kommission zum Schutz von Privatsphäre und Bürgerrechten. Dem Gremium sei "kein einziger Fall" bekannt, in dem das systematische Abschöpfen der Verbindungsdaten von US-Bürgern einen "konkreten" Unterschied bei Anti-Terror-Ermittlungen gemacht habe.

