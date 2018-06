Washington (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden kann sich auf absehbare Zeit keine Rückkehr in die Vereinigten Staaten vorstellen. "Leider ist das angesichts der gegenwärtigen Gesetze zum Informantenschutz nicht möglich", hieß es am Donnerstag in Snowden zugeschriebenen Äußerungen bei einer Fragerunde im Internet. Unter der aktuellen Rechtslage habe er "keine Chance auf einen fairen Prozess". Internetnutzer konnten über Twitter Fragen an Snowden richten, die Antworten erschienen auf der Unterstützer-Webseite freesnowden.is/asksnowden.

