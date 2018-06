Washington (AFP) Ohne eine erneute Anhebung der Schuldenobergrenze wird die US-Regierung nach eigenen Angaben kommenden Monat zahlungsunfähig sein. Der Kongress müsse dringend handeln und "bis 7. Februar, auf jeden Fall aber vor Ende Februar" die Aufnahme neuer Kredite ermöglichen, mahnte Finanzminister Jacob Lew am Mittwoch in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, das in Kopie auch an andere Kongressführer ging. Zuvor hatte er als spätestes Datum Anfang März angegeben.

