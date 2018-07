München (dpa) - Wegen der Fälschungen beim Autopreis "Gelber Engel" will sich der ADAC bei den Autoherstellern und Zulieferern entschuldigen.

Das werde auf allen Ebenen geschehen - im persönlichen Gespräch, telefonisch und auch schriftlich, sagte ein Sprecher des Autoclubs am Mittwochabend der Nachrichtenagentur dpa in München. "Auf höchster Ebene" werde es einen offiziellen Brief geben. Bei einigen Herstellern habe der Club sich bereits entschuldigt. Beim Preis "Lieblingsauto der Deutschen" hatte ADAC-Kommunikationschef Michael Ramstetter die Zahlen frisiert, er übernahm die Verantwortung und legte sein Amt nieder. Unklar ist weiter die Zukunft des Preises.