Davos (dpa) - Zum ersten Mal seit zehn Jahren nimmt der Iran wieder mit einer Regierungsdelegation unter Leitung seines Präsidenten an Beratungen des Weltwirtschaftsforum in Davos teil.

Präsident Hassan Ruhani hält dabei eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede über den Platz seines Landes in der Welt. Dem Vernehmen nach will er ausländische Investoren ermutigen, sich wieder im Iran zu engagieren.

Nach der vorläufigen Einigung im Atomstreit mit dem Iran haben die Weltmächte die Wirtschaftssanktionen gegen das Land kürzlich gelockert. Möglicherweise wird Ruhani das internationale Forum auch nutzen, um Irans Haltung im Syrien-Konflikt zu erläutern. Wenige Stunden nach Ruhani spricht am Donnerstagnachmittag in Davos Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er hatte zuvor mehrfach gewarnt, Teheran strebe nach wie vor den Besitz von Atomwaffen an.

WEF-Programm

Liste der Teilnehmer

WEF-Jahrestagung 2014