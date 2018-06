Offenbach (dpa) - Heute scheint in Vorpommern und Nordbrandenburg gebietsweise die Sonne. Sonst bleibt es meist stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise fällt nach Osten etwas Schnee, im Westen und Südwesten etwas Regen und erst oberhalb von 300 bis 500 m etwas Schnee, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturmaxima liegen im Norden und Osten zwischen -4 und +1 Grad, in Odernähe bleibt es kälter. Im Westen und Süden steigen sie dagegen auf 1 bis 6 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden und Westen aus Südwest, im Norden und Osten aus Ost, an der Küste frisch mit steifen bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Freitag schneit es im Norden und Osten zeitweise leicht, in Vorpommern und Nordostbrandenburg bleibt es trocken und an der Oder teils gering bewölkt.

Im Westen und Süden gibt es schauerartige Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen mit Schnee vermischt, im südwestdeutschen Mittelgebirgsraum und an den Alpen schneit es auch häufiger. Die Tiefstwerte liegen im Süden und Westen zwischen +2 und -1 Grad, im Nordosten zwischen -4 und -10 Grad, an Uecker und Randow bei klarem Himmel über Schnee bis -15 Grad. Verbreitet wird es glatt.

DWD-Vorhersagen