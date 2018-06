Frankfurt/Main (SID) - Vanessa Hinz (Schliersee) wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als sechste Biathletin für die Winterspiele in Sotschi nominiert. Die 21-Jährige ist die einzige Athletin in der Mannschaft der DSV-Skijäger, die nicht die geforderte Norm erfüllt hat. Die Staffel-Europameisterin, die in diesem Winter nur beim Weltcup in Antholz zum Einsatz kam, wird voraussichtlich auch nicht mit nach Russland reisen, sondern als Ersatzstarterin in Deutschland bleiben.

Eigentlich war Miriam Gössner (Garmisch) fest als sechste Sportlerin für den Saison-Höhepunkt eingeplant. Wegen ihrer starken Beschwerden in Folge eines Mountainbike-Unfalls im Frühjahr verzichtet die 23-Jährige jedoch auf ihre Teilnahme. Zum Team gehören neben Hinz wie erwartet Andrea Henkel (Großbreitenbach), Franziska Preuß (Haag), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und Evi Sachenbacher-Stehle (Reit im Winkl)