Cortina d?Ampezzo (SID) - Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch hat ihre Medaillen-Ambitionen rund zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) in einer weiteren Disziplin untermauert. Die 29 Jahre alte Partenkirchnerin verpasste beim Weltcup-Super-G im italienischen Cortina d'Ampezzo ihren dritten Saisonsieg nur um vier Hundertstelsekunden, fuhr als Zweite hinter der Österreicherin Elisabeth Görgl aber zum siebten Mal in diesem Winter aufs Podium.

Höfl-Riesch lag auf der "Olympia delle Tofane" noch bei der letzten Zwischenzeit gleichauf mit Görgl, verlor aber auf den letzten Metern bis ins Ziel noch minimal an Zeit. Ihre Führung im Gesamtweltcup baute sie jedoch mit dem zweiten Rang aus. In Sotschi werden ihr vor allem in der Super-Kombination, der Abfahrt und im Slalom Chancen auf Edelmetall zugeschrieben. Im Super-G darf sie sich nun jedoch ebenfalls Hoffnungen machen.

Während Höfl-Riesch ihren 27. Weltcup-Sieg und den ersten im Super-G seit fast drei Jahren knapp verpasste, freute sich Görgl über ihren sechsten Erfolg. Platz drei belegte Görgls Teamkollegin Nicole Hosp (0,34 Sekunden zurück). Viktoria Rebensburg aus Kreuth kam bei ihrem Weltcup-Comeback nach langwieriger Erkrankung mit einem Rückstand von 1,4 Sekunden nicht unter die Top 10.

In Cortina wird am Sonntag ein weiterer Super-G gefahren. Am Freitag und Samstag stehen zwei Abfahrten auf dem Programm.