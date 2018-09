Kairo (AFP) Bei einem vierten Anschlag innerhalb weniger Stunden ist in der ägyptischen Hauptstadt Kairo am Freitag ein weiterer Mensch getötet worden. Die Bombe "mit geringer Sprengkraft" sei an der Hauptstraße zu den Pyramiden von Gizeh explodiert, sagte ein Vertreter des Innenministeriums. Zuvor waren in der Stadt drei Sprengsätze detoniert. Bei einem Anschlag auf das Polizeihauptquartier wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vier Menschen getötet und mehr als 70 weitere verletzt.

