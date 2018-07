Kairo (AFP) Bei einer Anschlagsserie in Kairo sind am Freitag mindestens sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Einer der Attentäter rammte sein mit Sprengstoff beladenes Auto in eine Absperrung vor dem Polizeihauptquartier im Stadtzentrum, wie ein Augenzeuge berichtete. Im Tagesverlauf detonierten in der ägyptischen Hauptstadt drei weitere Bomben. Drei ARD-Mitarbeiter wurden bei Dreharbeiten an einem der Tatorte angegriffen und verletzt.

