Dhaka (AFP) Neun Monate nach dem Fabrikeinsturz in Bangladesch mit mehr als 1100 Toten hat sich eine überlebende Textilarbeiterin das Leben genommen. Die Leiche der 27-jährigen Salma sei in ihrem Haus in Dhaka entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach erhängte sich die junge Frau, die bei dem Unglück im April vergangenen Jahres eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte, mit einem Schal.

