Rio de Janeiro (AFP) US-Popdiva Jennifer Lopez steuert gemeinsam mit dem Latino-Rapper Pitbull und der brasilianischen Künstlerin Claudia Leitte den offiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien bei. Das Lied trägt den Titel "We Are One" ("Wir sind eins"), wie der Weltverband FIFA am Donnerstag im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro bekanntgab. Das Trio soll an den Erfolg von Shakiras "Waka Waka" bei der WM 2010 in Südafrika anknüpfen.

