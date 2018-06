Bruchsal (AFP) Rund 40 Prozent der Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalte. Das geht aus einer Analyse von Daten zur Bevölkerungsstruktur hervor, die das Marktforschungsinstitut GfK am Freitag in Bruchsal veröffentlichte. Im Kreisvergleich ist danach im Stadtkreis Regensburg der Anteil der Einpersonen-Haushalte mit mehr als 55 Prozent am größten, im Landkreis Cloppenburg mit rund 23 Prozent hingegen am niedrigsten.

