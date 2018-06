Frankfurt/Main (AFP) Im Landgericht Frankfurt am Main ist am Freitagmorgen ein Mann getötet worden. Ein weiterer Mann schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Opfer wiesen demnach Schuss- und Stichverletzungen auf. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Weitere Angaben zu den Opfern, dem Hergang der Tat und möglichen Hintergründen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

