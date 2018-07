Berlin (AFP) Facebook ist am Freitag im Berufungsverfahren gegen die Verbraucherzentralen erneut gescheitert. Wie das Kammergericht Berlin mitteilte, bestätigte es am Freitag ein Urteil des Landgerichts Berlin vom März 2012. Dabei ging es unter anderem um die Nutzerrechte bei der Versendung von Freundschaftsanfragen an Dritte und um die Information, die neue Nutzer bei ihrer Registrierung in dem sozialen Netzwerk erhalten.

