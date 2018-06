Moskau (AFP) Mehrere große Paketdienste wie DHL aus Deutschland oder FedEx aus den USA haben Expresslieferungen an Haushalte in Russland gestoppt. Grund sind seit Anfang Januar geltende verschärfte Zollbestimmungen, wie ein Sprecher von DHL am Freitag in Bonn sagte. Er bestätigte damit einen Bericht der russischen Zeitung "Wedomosti". Käufer von Waren aus dem Ausland müssen dem Bericht zufolge seit dem 4. Januar eine Reihe von Formularen ausfüllen, was die Lieferung erschwert. In einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief in russischen Medien beschwerte sich der Verband der Paketdienste, diese Vorschriften machten es ihnen unmöglich, die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen.

