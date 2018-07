Davos (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Anstrengungen Griechenlands im Kampf gegen seine drohende Pleite gewürdigt. Das Land habe gewaltige Fortschritte gemacht und die sozialen Proteste gegen die Sparmaßnahmen seien mit Sicherheit nicht leicht gewesen, sagte Schäuble am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Die griechische Bevölkerung müsse einiges ertragen. Er hätte derlei Sparmaßnahmen nicht in Deutschland durchsetzen wollen, sagte Schäuble.

