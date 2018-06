Kiew (dpa) - Nach den erfolglosen Krisengesprächen in Kiew rüsten sich die Demonstranten für neue Proteste im Machtkampf mit der Regierung. Aktivisten verstärkten in der ukrainischen Hauptstadt ihre Barrikaden und errichteten neue Posten etwa an der stark genutzten Metrostation Kreschtschatik. Zudem besetzten sie das Agrarministerium, wie Medien berichteten. Beide Seiten betonten, ein Blutvergießen verhindern zu wollen. Bisher bestätigten die Behörden drei tote Aktivisten sowie Hunderte Verletzte, darunter auch Sicherheitskräfte.

