Wiesbaden (AFP) Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2012 deutlich mehr Geld für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben als im Vorjahr. Insgesamt stiegen die Ausgaben um 5,6 Prozent auf rund 32,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Abzüglich der Einnahmen in Höhe von etwa 2,4 Milliarden Euro aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen stellte die öffentliche Hand damit netto rund 29,8 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe bereit.

